Non si hanno ancora notizie del signor Corneliu, scomparso lo scorso 4 marzo da Guidonia Montecelio: la nota trasmissione Rai Chi lo ha visto? rilancia l’appello.

I dettagli e l’appello

L’uomo, di 56 anni, è scomparso il 4 marzo da Guidonia Montecelio. Stando a quanto riferito dalla trasmissione, era preoccupato per la mancanza di lavoro e molti testimoni hanno riferito di averlo visto girovagare per il suo quartiere proprio all’alba del 4 marzo 2022. Inoltre, l’uomo è apparso in stato confusionale durante una telefonata, ricevuta poco prima della sua scomparsa.

Al momento, il suo cellulare risulta spento e la famiglia è molto preoccupata. Chiunque avesse sue notizie, è pregato di mettersi in contatto con le Forze dell’Ordine.

Foto presa dal sito di Chi l’ha visto?