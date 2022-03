Brutto incendio a Ciampino, distrutti dalle fiamme diversi furgoni

Ieri sera, 30 marzo 2022, alle ore 23:00, la S.O ha inviato a Ciampino, in via Enzo Ferrari , la squadra dei Vigili del Fuoco di Marino (15/A) con al seguito un’autobotte (AB/12) per l’ incendio di diversi furgoni.

Ciampino, diversi furgoni distrutti dalle fiamme

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Tre sono i furgoni frigorifero completamente distrutti dalle fiamme, altrettanti (tre) lievemente danneggiati.

Sul posto erano presenti anche i Carabinieri, per quanto di loro competenza.