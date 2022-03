Domani 31 marzo 2022 termina lo stato di emergenza che ha comportato negli ultimi due anni delle misure restrittive per il contenimento del Coronavirus. Ecco cosa cambia dal 1° aprile.

Green Pass base e Super Green Pass

Il Super Green Pass, anche detto rafforzato, che si può ottenere solo con il ciclo vaccinale o dopo la guarigione dal Covid, servirà ancora per accedere in palestre e piscine, convegni, congressi, centri culturali e sociali, feste e discoteche. Può bastare il Green Pass base, ottenuto anche tramite tampone, per ristoranti e bar al chiuso, mense, concorsi pubblici, aerei, navi, spettacoli ed eventi all’aperto.

Queste disposizioni sono previste fino al 30 aprile 2022.

Quarantena

Dal primo aprile cambiano alcune regole anche per la quarantena:

ai contatti stretti di un caso positivo, viene applicata l’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffp2 in luoghi chiusi o in presenza di assembramento all’aperto;

i casi positivi devono comunque isolarsi, su disposizione dell’ASL.

Scuola

Nel mondo della scuola verranno applicate le seguenti regole:

le attività scolastiche proseguiranno in presenza, ma con almeno 4 casi di positività al Covid è previsto per 10 giorni l’utilizzo della mascherina Ffp2;

la Didattica digitale integrale si applica ad alunni positivi al Coronavirus;

per il rientro in aula, è sufficiente un test antigenico rapido o molecolare negativo.

Foto di repertorio