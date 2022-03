A seguito di mirati controlli antidroga nel quadrante nord della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 28enne romano, senza occupazione e con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I dettagli

La scorsa notte, dopo averlo notato aggirarsi con fare sospetto in via Prato della Corte, i Carabinieri lo hanno fermato e trovato in possesso di alcune pasticche di ecstasy e 385 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Oltre allo stupefacente i militari hanno rinvenuto anche un mazzo di chiavi di un appartamento nelle immediate vicinanze a lui in uso.

Al suo interno i militari, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto i documenti di identità e il cellulare del 28enne, nonché 575 pasticche della stessa sostanza stupefacente, 180 g di hashish e 70 g di cocaina, vario materiale utile al confezionamento della droga e un coltello per tagliare la sostanza ed un’agenda con vari appunti con nomi a cui era stata ceduta la droga. Rinvenuti anche 320 Kune, valuta della Croazia.

Dopo l’arrestato il 28enne è stato portato in caserma e successivamente condotto in udienza a piazzale Clodio dove l’arresto è stato convalidato e successivamente condotto in carcere.