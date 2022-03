Disagi alla circolazione ferroviaria questa mattina, 30 marzo 2022, per la linea Roma-Napoli via Cassino. A seguito di un incidente stradale nei pressi del cavalcaferrovia Vairano Caianello (CE), è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario. Ciò ha comportato la cancellazione di diversi treni Regionali.

Traffico ferroviario in tilt sulla Roma-Napoli via Cassino

Il traffico permane sospeso a Vairano Caianello, in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici.

I treni che percorrono la linea Roma – Napoli via Cassino possono:

essere sostituiti con bus nella tratta intermedia cancellata tra Cassino e Vairano;

essere sostituiti con bus per l’intera tratta;

percorrere l’itinerario alternativo tra Roma e Napoli via Formia con fermate differenti da quelle previste.

I treni che percorrono la linea Vairano Caianello – Termoli sono sostituiti con bus.

È l’ultimo aggiornamento riportato da Trenitalia. Seguiranno novità in merito alla ripresa del traffico ferroviario.

Foto di repertorio