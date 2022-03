Colleferro, incendio in via Colle Bracchi: l’intervento dei vigili del fuoco

Nel primissimo pomeriggio di oggi, 29 marzo 2022, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Colle Bracchi. Ancora non è chiaro il motivo, ma sembra che ci sia stato un incendio in un’abitazione privata, con giardino. Ancora non si hanno ulteriori informazioni, ma non dovrebbero esserci stati feriti.

Ricordiamo l’importanza di avere un estintore in casa, che potrebbe spegnere (letteralmente) sul nascere gli incendi, che nascono nella maggior parte dei casi in abitazioni private.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

Foto di repertorio