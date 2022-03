Giornate FAI di Primavera 2022: Villa Gregoriana è il sito più visitato d’Italia

Grande successo per le Giornate FAI di Primavera del 26 e 27 marzo: il Parco Villa Gregoriana a Tivoli è stato il Bene FAI più visitato in Italia, con circa 3800 ingressi. Al secondo e terzo posto si classificano Villa Rezzonico a Bassano del Grappa (VI) e Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD). Seguono il Castello Mackenzie a Genova e il Monastero della Visitazione Santa Maria a Milano.

Sono più di 350.000 gli italiani che hanno scelto di visitare gli oltre 700 luoghi aperti in tutto il Paese, un incremento di pubblico del 75% rispetto all’edizione autunnale 2021. Un’Italia che si riconosce e si ritrova sempre di più nel suo patrimonio di arte, storia e natura, anche grazie al supporto dei volontari di oltre 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni e agli Apprendisti Ciceroni.

«Siamo estremamente contenti di questa due giorni che ha visto passare per Parco Villa Gregoriana quasi 3800 persone – ha affermato Giorgia Montesano, Property Manager del Parco Villa Gregoriana -. Raccontare questo luogo, raccontare della nostra città è qualcosa che amiamo fare e poter condividere questa esperienza con tante persone – specie in questo momento così delicato – dà un valore aggiunto al nostro lavoro. L’entusiasmo dei nostri visitatori ci ha dato la carica per guardare oltre così da costruire un calendario eventi per il 2022 sempre più ricco, sempre più vicino a quella cultura della natura a noi cara».