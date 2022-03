Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto non colpevole in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato un 38enne albanese per porto abusivo di armi e ricettazione.

La vicenda

Ricevuta notizia dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Senigallia di una rapina commessa dall’uomo ai danni di un connazionale, i Carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce del presunto autore che, armato di pistola, stava verosimilmente tornando presso la sua abitazione a Bracciano.

Nel tardo pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Operativa, supportati da personale della Stazione di Bracciano e della Sezione Radiomobile, hanno intercettato il 38enne che, a bordo della sua autovettura, stava rientrando nella sua casa. Fermato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 6.35, portata alla cintola con il colpo in canna e pronta all’uso.

L’arma, risultata oggetto di furto, è stata sequestrata mentre l’arrestato, a termine del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.