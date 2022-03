Nottata di paura nel quartiere Don Bosco di Roma. Un bar è andato a fuoco.

Bar a fuoco in zona Don Bosco: da capire le cause

È mistero sulle cause che hanno portato un noto bar del quartiere Don Bosco, a Roma, alle fiamme. Il tutto è avvenuto nella nottata di oggi, martedì 29 marzo 2022. I residenti hanno iniziato a sentire un forte odore di bruciato e hanno subito allertato i Vigili del Fuoco.

Non solo, sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Dopo aver messo in sicurezza la zona, i militari hanno notato che la serranda del locale era alzata, proprio questo potrebbe far pensare che l’incendio sia stato provocato.

Queste però, restano solo ipotesi.