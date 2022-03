VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE PER VEICOLO IN FIAMME SU A1 FIRENZE-ROMA

Code fino a 4 km sulla A1 Firenze-Roma tra Ponzano Romano e il bivio per la Diramazione Roma Nord in direzione di Roma, a causa di un veicolo in fiamme al km 525+600. Prestare attenzione per fumo in carreggiata.

Invece, sull’autostrada A1 Roma-Napoli un veicolo in fiamme è stato appena spento e rimosso, tra Frosinone e Ferentino. La situazione in Ciociaria è dunque tornata da poco alla normalità.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Foto di repertorio