Tragedia in una palestra al quartiere Fleming di Roma ieri, 27 marzo 2022: Gianluca Nirchio, maestro di ju jitsu di 46 anni, si è accasciato a terra mentre si stava allenando ed è deceduto.

Tragedia al Fleming: addio a Gianluca Nirchio

Il presidente regionale della federazione italiana judo lotta karate e arti marziali, Antonio Amorosi, lo ha ricordato con un post sulla pagina ufficiale Facebook della Ju Jitsu Fijlkam: “Il mondo del ju jitsu tutto si raccoglie commosso intorno ai suoi cari e la Fijlkam piange la sua scomparsa. Se ne è andato mentre era circondato dai suoi ragazzi e da tutti quelli che condividevano con lui la passione delle arti marziali. Caro Gianluca ti ricorderemo così da vero Maestro quale tu eri, che la terra ti sia lieve e dai tatami del cielo ricordati di tutti noi. Riposa in pace, noi non faremo mancare alla tua famiglia tutto l’appoggio di cui avrà bisogno”.

Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’atleta non c’è stato nulla da fare. Una notizia tragica che ha fortemente scosso quanti conoscevano Gianluca Nirchio, descritto da tutti come un grande maestro.

Anche la nostra redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i cari dell’atleta scomparso.

Foto presa dalla pagina Facebook della Ju Jitsu Fijlkam