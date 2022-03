Nel pomeriggio di ieri, 27 marzo 2022, si è aperta una voragine lungo Corso Francia, precisamente sulla carreggiata in direzione centro, poco prima dello svincolo della Tangenziale Est e dell’incrocio con via Flaminia.

Roma, voragine su Corso Francia

A dare la notizia è stato Daniele Torquati, presidente del Municipio XV. L’area è stata messa in sicurezza in dalla Polizia Locale; intervenuta anche la squadra di Acea idrica per procedere alla video ispezione.

“Gli interventi richiederanno la chiusura della corsia a ridosso delle abitazioni da stanotte e per la giornata di domani (oggi 28 marzo, ndr) La viabilità resterà quindi ridotta ad una sola corsia in direzione centro”, scrive Daniele Torquati sul proprio profilo Facebook.

Foto presa dal profilo Facebook di Daniele Torquati