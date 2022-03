Tragedia sul Terminillo. Precipita in un crepaccio, morto escursionista di Roma

Tragedia sulle pendici del Terminillo ieri pomeriggio, 27 marzo 2022: un escursionista romano di 42 anni è morto dopo essere precipitato in un crepaccio.

Tragedia sul Terminillo, morto escursionista 42enne

Come riportato dall’Ansa, l’uomo era in compagnia di un suo amico sul monte Elefante quando è precipitato in un crepaccio. Sul posto, sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Rieti, agenti della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, i volontari del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e speleologico.

L’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate: per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco decollato dall’aeroporto di Ciampino.

Foto di repertorio