Sesso in un luogo pubblico e in pieno giorno: il video scandalo

Lecce, due turisti fanno sesso in un luogo pubblico che da sulla strada in pieno giorno: escalation del degrado in pieno centro storico. La prestazione in pieno giorno nel distributore di bibite vicino piazza S.Oronzo. Protestano i residenti esasperati, il video documenta la situazione

Una coppia di turisti focosi si è lasciata andare al centro storico in una serie di effusioni che non lasciano molto spazio all’immaginazione. I due infatti, credendo di non essere visti hanno fatto sesso ignari che qualcuno li stesse riprendendo in un luogo pubblico: un distributore self service di bibite in via Maremonti a Lecce. Sono invece finiti in un video virale che in queste ore sta facendo il giro del web. Immagini che stanno scatenando un coro di proteste tra quanti, e sono sempre di più, chiedono più decoro nel centro cittadino perché avvenuto a pochi passi da piazza S. Oronzo, quindi nel cuore della città. Non siamo bacchettoni, denuncia il presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata, ma riteniamo che l’episodio, assolutamente non isolato, sia indicativo di una decadenza dei costumi.

Pochi istanti dopo la loro performance i due giovani turisti, hanno fatto perdere le loro tracce, allontanandosi dal luogo del misfatto nei vicoletti del centro antico della città. Di seguito il link delle immagini che hanno immortalato il momento di passione che si è trasformato in un episodio spiacevole, e a farne le spese sono stati proprio i due giovani e focosi amanti, ignari di essere ripresi. Il residente infatti, dopo aver ‘rubato’ la scena col suo smartphone, non si è fatto scrupoli a inoltrare il video hard nella chat di WhatsApp, che in poco tempo è rimbalzata in altre chat, e in altre ancora. E così quelle immagini, viste più e più volte, sono diventate virali:

https://www.itemfix.com/v?t=3errg8&jd=1