Una giornata importante quella di ieri per la Polizia Locale di Roma Capitale: Da un lato il consiglio comunale che impegna il Campidoglio a fare partire la sperimentazione del “taser”, la pistola elettrica anche per caschi bianchi romani, dall’altro la medesima posizione, assunta dal VI Municipio, l’unico a guida centro destra, nello scacchiere cittadino.

Sul tema è intervenuto il commento del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che in un commento del Segretario Romano Marco Milani , pone l’accento sull’ importanza della scelta bipartisan ” L’ impegno da parte del Campidoglio di procedere alla sperimentazione della pistola elettrica anche per i poliziotti locali, oltre ad essere particolarmente apprezzata dalla categoria e da questo sindacato, rammenta in qualche modo l’importanza della buona politica per le istituzioni cittadine.

Non sfugge infatti come lo sforzo di consiglieri quali Rachele Mussolini, Dario Nanni, del Presidente e della giunta del VI Municipio , pur provenendo da esperienze politiche e visioni diverse, abbiano saputo unirsi nel cogliere le esigenze di sicurezza dei cittadini e del loro Corpo di Polizia. Ci auspichiamo che questo senso di collaborazione nel perseguimento di valori comuni, possa proseguire anche nell’applicazione deli regolamenti attuativi della legge regionale del Lazio sulla Polizia Locale, anch’essi ricordiamo adottati all’unanimità dalla giunta regionale del Lazio ” Concludono dal Sindacato.