I metal detector, come funzionano e quando possono essere utili

Il metal detector è uno strumento che da sempre attira la curiosità e suscita attenzione, forse per quella sua peculiarità di essere piuttosto romanzato e di essere legato a diverse leggende. Si tratta di un dispositivo che funziona trasmettendo un campo elettromagnetico nel terreno, in modo che qualsiasi oggetto metallico eventualmente presente possa essere rilevato.

Tutto questo è possibile grazie alla bobina di ricerca, che genera proprio il campo elettromagnetico di cui sopra e a una scatola di controllo che contiene tutta l’elettronica del rilevatore. Uno strumento che viene utilizzato da tantissime persone in tutto il mondo, un po’ con l’ambizione di cercare oggetti di valore nel terreno un po’ per diletto.

Ma un metal detector può essere utilizzato anche per finalità professionali, è ad esempio il caso dei militari che ne fanno ricorso per questioni di sicurezza, ad esempio per trovare materiale bellico, come mine, armi, pistole eventualmente sepolte nel terreno. Ma dove può essere reperito uno strumento di questo genere e quale scegliere?

Come scegliere un metal detector

Sono tanti i modelli disponibili sul mercato, non necessariamente professionali: tra i metal detector più venduti ad esempio ci sono i pinpointer, strumenti estremamente utili per chiunque voglia usare un metal detector per finalità professionali o di diletto. Un pinpointer è uno strumento complementare rispetto ad un metal detector, non sono la stessa cosa.

L’uso di questo dispositivo è piuttosto semplice, è sufficiente scavare una buca nel terreno, quindi accendere il dispositivo e puntare poi verso il basso attendendo che emetta un segnale sonoro quando rileva un oggetto di metallo. In sostanza un pinpointer è un metal detector semplificato, con minori funzioni e più semplice da usare.

Quando si sceglie un metal detector ci sono alcuni aspetti che devono essere valutati, e in particolare:

Alimentazione: esistono modelli a batteria integrata ricaricabile ed altri che funzionano con batterie usa e getta da inserire quindi di volta in volta. Impermeabilità: altro aspetto fondamentale, è bene acquistare un metal detector impermeabile visto che lo si utilizzerà principalmente all’aperto nelle apposite zone autorizzate. Modalità di penetrazione del terreno: unita alla profondità massima che è in grado di raggiungere, la modalità di penetrazione nel terreno farà tutta la differenza del caso.

In sostanza è possibile accostarsi a questo strumenti con modelli entry o con dispositivi più performanti: la differenza sarà data anche dal livello di affidabilità del metal detector utilizzato. Il che è importante tenendo conto del fatto che non sempre quello che si trova è un oggetto di valore, un metal detector di può emettere un segnale sonoro anche nel caso di oggetti di metallo ordinari.