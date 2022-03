Fedez ha un tumore neuroendocrino al pancreas: le sue condizioni

Il noto cantante Fedez, da poco, ha pubblicato un post Instagram dove ha raccontato il suo problema (confessato giorni fa sempre sui social).

Fedez ha un tumore neuroendocrino del pancreas.

“Sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa” . Così ha raccontato Fedez, in arte Federico Lucia, dopo l’operazione durata 6 ore che ha visto l’asportazione di una parte del pancreas.

Ma quale era il problema? Si tratta di un tumore neuroendocrino del pancreas, una malattia che, se non scoperta in tempo, può portare a delle conseguenze molto gravi.

Il post del cantante su Instagram:

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’.

Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare ❤️🙏🏻

Vi voglio bene”

Cos’è il tumore neuroendocrino

Come viene spiegato dall’Istituto San Raffaele di Milano, i tumori neuroendocrini (NET, Neuroendocrine Tumors) sono neoplasie che originano da aggregati di cellule endocrine presenti a livello di diversi organi, più frequentemente intestino, stomaco, pancreas o polmoni.

Si tratta di tumori relativamente rari che rappresentano meno dello 0.5% di tutti i tumori maligni, sebbene le diagnosi di NET siano aumentate negli ultimi anni grazie al diffuso utilizzo di tecniche radiologiche ed endoscopiche. Si stima che in Italia vi siano 4-5 nuovi casi/anno ogni 100.000 persone, per un totale di circa 2.700 nuove diagnosi. Tuttavia, poiché la prognosi è spesso buona con una lunga aspettativa di vita, di fatto i pazienti con NET sono molti di più.