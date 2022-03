Tragedia nei pressi dell’Università di Tor Vergata: 31enne investito e ucciso da un’auto

Farzan Seremi, studente dell’Università di Tor Vergata, è deceduto in seguito ad un terribile incidente avvenuto proprio nei pressi dell’Ateneo capitolino. Il ragazzo, infatti, è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Il Rettore di Tor Vergata ha voluto omaggiare la memoria del 31enne con un ricordo pubblicato sul sito dell’università.

In ricordo di Farzan Saremi

È con profondo dolore che vi comunico la scomparsa del nostro studente Farzan Saremi, deceduto in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell’Università la sera del 16 marzo.

Farzan Saremi era un ragazzo iraniano iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in Biotechnology.

Aveva già superato buona parte degli esami ed era in procinto di iniziare il tirocinio sperimentale di tesi.

Era ben inserito nella comunità universitaria e legato da profonda amicizia a molti studenti di diversa nazionalità.

Farzan era uno dei sempre più numerosi studenti stranieri che, a fronte di importanti sacrifici personali e familiari, scelgono l’università di Roma Tor Vergata per completare i loro studi e per ottenere le competenze necessarie a realizzare le loro aspirazioni.

Siamo orgogliosi della fiducia che ci accordano e a tutti loro siamo grati in quanto ci aiutano a rendere concreta la missione delle università di essere un luogo di incontro e confronto tra culture diverse.

La perdita di Farzan è un duro colpo per la nostra comunità. A nome di tutti voglio esprimere la nostra sincera vicinanza alla famiglia, il cui dolore immaginiamo acuito dalla distanza, ai suoi amici e a tutti i compagni di corso.

IL RETTORE Prof. Orazio Schillaci