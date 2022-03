Continua l’attività di controllo e prevenzione della Polizia di Stato lungo il tratto dell’autostrada del Sole che attraversa la provincia di Frosinone.

Fermato per un controllo, è stato arrestato dalla Polizia di Stato

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, nel corso di un controllo, hanno fermato una Fiat Bravo con due persone a bordo.

In seguito ad accertamenti effettuati nell’immediatezza, è emerso che il conducente del veicolo era destinatario di un ordine di esecuzione di custodia cautelare in carcere, per cumulo di pena di due anni e sei mesi, emesso dal Tribunale di Cosenza lo scorso 10 marzo, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, oltre ad avere in atto anche due rintracci per convalida di sequestro e perquisizione.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto.