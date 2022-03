Il ministro Orlando ha firmato il Decreto interministeriale che incentiva l’assunzione di nuove risorse

Continua il percorso di rafforzamento dei Centri per l’impiego. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando ha firmato il Decreto interministeriale che prevede il riparto delle risorse economiche in favore delle Regioni e delle Province Autonome. La cifra totale di 70 milioni di euro sarà a disposizione per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l’impiego territoriali con riferimento all’anno 2021.

Il trasferimento delle risorse sarà effettuato sulla base dell’avanzamento delle assunzioni rispetto al totale autorizzato con il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro. Le Regioni, a loro volta, forniranno al Ministero apposita richiesta completa di rendicontazione attestante le assunzioni effettuate e programmate.

Il Decreto interministeriale è già stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la firma del ministro Daniele Franco.

Tabella RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ANNO 2021 € 70.000.000,00