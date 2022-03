Contro un distributore di carburante “furbetto” della capitale il Codacons ha chiesto oggi l’intervento della Guardia di finanza e presenta un esposto in Procura per i possibili reati di truffa e appropriazione indebita.

LUNGOTEVERE FLAMINIO: DISTRIBUTORE VENDE BENZINA A 1,999 EURO AL LITRO E OSCURA MARCHIO CODACONS MANDA LE FIAMME GIALLE E DENUNCIA IN PROCURA

Su Lungotevere Flaminio questa mattina una pompa di carburanti vendeva infatti benzina e gasolio a 1,999 euro al litro, nonostante il taglio delle accise scattato ieri abbia portato i listini a scendere sotto quota 1,78 euro al litro – spiega l’associazione – Cosa ancor più grave, il marchio della compagnia risultava oscurato con una copertura nera che ne rendeva impossibile l’individuazione ai cittadini, in totale spregio delle norme vigenti.

Il Codacons ha dunque chiesto alla Guardia di Finanza di intervenire con urgenza per i provvedimenti del caso, e presenterà oggi un esposto in Procura affinché apra una indagine per le possibili fattispecie di truffa e appropriazione indebita a danno dei consumatori.