Dove fare paracadutismo in Italia? Ecco le località da non perdere

Lo skydive, o paracadutismo, è uno sport che garantisce una forte scarica di adrenalina. Consiste nel lanciarsi da quote ragguardevoli e permette di ammirare panorami spettacolari

Regali adrenalinici : dove lanciarsi col paracadute in Italia?

L’Italia è una terra ricca di montagne e luoghi eccezionali, che gli appassionati di paracadutismo non vedono l’ora di poter osservare dall’alto. Del resto, guardare il mondo da centinaia di metri d’altezza ha un fascino tutto suo e garantisce emozioni ineguagliabili. Tra i regali per lui più estremi e probabilmente apprezzati che si possano fare figura anche un bel lancio in paracadute. Ma quali sono i luoghi migliori per praticare questa disciplina in Italia? Ecco di seguito una lista di scuole di paracadutismo situate in alcuni dei posti più affascinanti del Paese, ognuna caratterizzata da panorami mozzafiato. Pronto a saperne di più?

Melendugno, Puglia

A pochi chilometri da Lecce, nei pressi dello splendido borgo di Melendugno, è possibile praticare il paracadutismo. Ognuno di noi conosce il Salento per le sue meravigliose spiagge e per le sue acque cristalline, ma alzi la mano chi ha mai pensato di osservare questa bellissima terra da una prospettiva così inconsueta. I fantastici panorami che è possibile osservare dall’alto e la vista della costa adriatica sono in grado di lasciare chiunque senza fiato. Perché non regalare un lancio in paracadute qui, a meno di 10 chilometri dal mare?

Orbetello, Toscana

La linea di costa nei pressi di Orbetello è senza dubbio una delle più suggestive d’Italia. Per fortuna degli appassionati di questa disciplina, da qualche anno è possibile praticare paracadutismo anche in Toscana, presso lo Skydive Costa d’Argento, situato proprio a ridosso dell’Argentario. Godere di un lancio in paracadute da un’altitudine di oltre 4000 metri, vuol dire poter osservare l’unicità del promontorio, circondato com’è da decine di grotte, isolotti e calette, dalla splendida laguna di Orbetello e dal verde della maremma Toscana.

Fano, Marche

Chi è alla ricerca di regali per lui in grado di coniugare divertimento e adrenalina può contattare tranquillamente lo Skydive Fano, il quale offre a tutti la possibilità di vivere emozioni incredibili a prezzi contenuti. Parliamo di una delle scuole di paracadutismo più rinomate d’Italia e d’Europa. La caratteristica più apprezzata dagli avventori riguarda l’organizzazione dello staff, cui si aggiunge la straordinaria bellezza dei paesaggi circostanti.

Siracusa, Sicilia

Anche gli amici siciliani possono praticare il paracadutismo e farlo in uno dei luoghi più affascinanti della regione. Nei dintorni di Siracusa, a pochi chilometri dal mare, è possibile lanciarsi in tandem con l’aiuto di una guida e scrutare dall’alto il mare e le innumerevoli bellezze della costa sud-occidentale dell’isola. Un’esperienza davvero adrenalinica, offerta dallo Skydive Sicilia in collaborazione con l’Avioclub Siracusa.

Nettuno, Lazio

La scuola di paracadutismo di Nettuno è stata fondata oltre dieci anni fa, quando in Italia ve ne erano ancora pochissime. Parliamo di un club che nel corso del tempo è diventato una vera e propria istituzione, noto a tutti gli appassionati di questo sport. Il centro è situato all’interno del “Club Le Grugnole” ed è immerso in un contesto naturale strepitoso. Si tratta di una delle scuole più attrezzate d’Italia, situata a poche centinaia di metri dalla linea di costa. Insomma, una location esclusiva nella quale vivere emozioni indimenticabili.