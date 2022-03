Pomezia, brutto incendio nella notte: capannone distrutto dalle fiamme

Questa notte, 23 marzo 2022, poco dopo la mezzanotte, la S.O. ha inviato a Pomezia, in Via di Valle Caia, diverse squadre VVF per l’incendio divampato in un capannone.

Pomezia, brutto incendio nella notte

Nessuna persona è rimasta coinvolta, la struttura grande circa mq 2000 e utilizzata come deposito di materiale di vario genere è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenute due Aps (22/A e 11/A), tre autobotti, carro autoprotettori e anche le Forze dell’Ordine e il personale medico del 118, per quanto di loro competenza.