Replica dell’Amministrazione Comunale di Tivoli in merito allo stato di agitazione indetto da un’organizzazione sindacale.



“In relazione alla notizia stampa apparsa in data 19 marzo u.s., l’Amministrazione Comunale di Tivoli

tiene a precisare che le diverse tematiche sollevate dall’organizzazione sindacale nel comunicato diffuso,

sono state e sono tuttora oggetto di doverosa attenzione e trattazione secondo le modalità previste per i

rapporti sindacali, con particolare riguardo a tutte le forme di leale collaborazione e spirito costruttivo con

tutte le Organizzazioni Sindacali, caratteristica che ha sempre contraddistinto e contraddistingue il Comune

di Tivoli ed a cui gli Amministratori tutti, politici e gestionali, tengono in special modo.



Nello specifico di alcune questioni sollevate, preme rimarcare che le scelte gestionali dell’Amministrazione sono frutto di pregressa attività condivisa con le Organizzazioni Sindacali tutte, come, a titolo esemplificativo, il Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale – che prevede espressamente l’istituzione delle nuove figure professionali in seno agli appartenenti – al quale il Dirigente competente sta dando doverosa attuazione.



Pertanto, nell’auspicare un positivo esito dello stato di agitazione indetto, l’Amministrazione

Comunale conferma di aver già attivato ogni azione, utile e realizzabile, volta a superare le criticità avanzate

dall’Organizzazione sindacale, sempre nel rispetto dei ruoli e nell’ottica dello spirito costruttivo e di leale

collaborazione”.