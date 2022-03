Segnalato un brutto incidente, avvenuto poco fa in autostrada A1. L’episodio è avvenuto tra le uscite di Anagni e Ferentino, in direzione Napoli. L’impatto tra più vetture sta causando traffico.

Autostrada, incidente tra Anagni e Ferentino: traffico sull’A1

Sul posto è intervenuto il personale per la rimozione dei detriti. Ancora non è chiara la dinamica e nemmeno quali e quante siano le vetture coinvolte. Il sinistro fa il paio con quello avvenuto qualche ora fa, più o meno alla stessa altezza, e che ha provocato code per 5 chilometri.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione viabilità, ma anche se vi fossero eventuali persone rimaste ferite in seguito all’incidente registratosi nel primo pomeriggio di oggi, 22 marzo 2022 sulla Roma-Napoli.