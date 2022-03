Roma, Municipio XI. Il caloroso benvenuto a due bimbi scappati dalla guerra in Ucraina

Demien e Andriy, due fratellini di 5 e 3 anni giunti a Roma con la mamma dall’Ucraina, da oggi frequentano una scuola dell’Infanzia del Municipio Roma XI.

Benvenuti, piccoli!

Ad accoglierli stamattina, insieme al presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi e all’assessora municipale Claudia Bruschi, la coordinatrice, le insegnanti, il personale e i bambini della scuola dell’infanzia “Lo Scarabocchio” di Villa Bonelli con cartelli in lingua ucraina all’ingresso e giochi donati dal Municipio. Da oggi si avvia un percorso con la comunità educante, che prevede anche l’ausilio di un mediatore culturale per la lingua, in collegamento con il Dipartimento Scuola, e l’inserimento graduale di altri bambini nelle scuole del Municipio.

“Siamo felici della partecipazione delle famiglie e delle scuole nell’accoglienza di bambini che fuggono dalla guerra. Qui i piccoli ritrovano un’atmosfera di gioco e normalità che mi auguro possa aiutarli a superare questo momento difficile. Sono previsti nei prossimi giorni altri arrivi nelle scuole del Municipio e l’accoglienza che sta dimostrando la comunità educante è un chiaro messaggio di pace che arriva dalla nostra città”. Così il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi