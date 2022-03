Macabra scoperta in zona Eur: un uomo di 76 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento in via dell’Arte.

Choc all’Eur, trovato 76enne privo di vita in casa

Non si avevano più notizie dell’uomo da almeno una decina di giorni e una sua parente ha allertato le Forze dell’Ordine: a trovare il corpo ormai privo di vita in casa sono stati i Vigili del Fuoco e alcuni agenti della Polizia di Stato.

Sul posto, è intervenuta successivamente anche la Polizia Scientifica: dai primi rilievi non sono emersi segni di violenza ma sarà comunque l’esame autoptico ad accertare le cause del decesso dell’uomo.

