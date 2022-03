Choc a Roma, in zona Torpignattara, nella notte tra sabaro e domenica: un romano di 50 anni è intervenuto durante una rissa davanti ad un bar ed è stato prima picchiato, poi accoltellato da un gruppo di giovani.

Torpignattara, prova a sedare una rissa ma viene accoltellato: ferito un 50enne

Una rissa in strada davanti ad un bar di Via Artena, zona Torpignattara, stava per sfociare in tragedia: un 50enne, infatti, era intervenuto per sedare la lite tra gruppo di ragazzi, cercando di riportare la calma, quando invece è stato aggredito e accoltellato.

Il branco è fuggito ed è subito accorsa una volante della Polizia. La vittima è stata medicata sul posto dal personale sanitario del 118 ed è stato refertato con una prognosi di pochi giorni.

Sulla vicenda ora indaga la Polizia, che sta cercando di risalire all’identità dei giovani aggressori.

Foto di repertorio