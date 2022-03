Sconto carburante di 25 centesimi: quando entrerà in vigore?

Il Governo corre ai ripari contro il caro benzina. Ma quando verrà attuato lo sconto sul carburante? Vediamo di rispondere a questa domanda.

25 centesimi in meno il costo del carburante: il Governo interviene

Un’impennata spropositata del costo carburante. Nelle ultime settimane, in Italia, si sta verificando un sostanziale aumento del carburante. Da 1.9 siamo passati ai 2.3, in alcune zone anche 2.4 insomma, cifre inspiegabili che hanno fatto scattare diversi campanelli d’allarme anche tra le istituzioni.

Proprio per questo, per mettere un freno all’aumento clamoroso dei prezzi, il Governo italiano è intervenuto con un decreto ad hoc che prevede uno “sconto” di 25 centesimi al litro. Ma quando entrerà in vigore?

La risposta è presto detta: da domani, martedì 22 marzo 2022, in tutta Italia la benzina costerà di meno. Non solo, difatti come previsto nel decreto, ci sarà anche un’esenzione di 200 euro per il 2022 sui buoni benzina, utili per chi viaggia e lavora con la macchina.

Tale diminuzione del prezzo sarà in vigore fino al 30 aprile 2022, a meno che il Governo non decida di prorogare l’iniziativa.