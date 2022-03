Alatri, dramma in città: è morto Roberto Padovani. Aveva 60 anni

Dramma ad Alatri dove è venuto a mancare Roberto Padovani di 60 anni.

È morto Roberto Padovani: lutto ad Alatri

Un malore improvviso non ha lasciato scampo a Roberto Padovani, uomo di 60 anni di Alatri. Un destino beffardo che l’ha strappato via al mondo veramente troppo presto.

La vittima, come riportato da Tunews, ha avvertito un malore nella mattinata di ieri, domenica 20 marzo 2022. Allertati i sanitari del 118, purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tante persone sono rimaste sconvolte dalla morte del 60enne che, tra l’altro, era molto conosciuto nella zona, come lo testimonia la sua presenza assidua al famoso falò di San Giuseppe.

I funerali si terranno si svolgeranno oggi (lunedì 21 marzo) alle 16.00 nella chiesa di San Valentino nella contrada di Monte San Marino.