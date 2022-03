Terribile incidente a Boville Ernica, in provincia di Frosinone: un 16enne si è schiantato con il suo scooter contro un’auto ed è stato elitrasportato a Roma.

Il 16enne ieri pomeriggio, 20 marzo 2022, poco dopo le 17:00, si trovava in sella al suo scooter quando, per motivi ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantato contro un’auto in sosta. Il ragazzo era insieme ad alcuni suoi amici che lo seguivano su altri mezzi a due ruote.

Allertati immediatamente i soccorsi. Le ferite riportate dal 16enne hanno indotto il personale medico del 118 a richiedere l’intervento di un’eliambulanza, per trasferire il ragazzo in un nosocomio romano.

L’esatta dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.

