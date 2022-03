Ennesimo blitz dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca in via dell’Archeologia alle Torri 50 e 64. In poche ore, i militari hanno arrestato 5 persone, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio o spaccio di sostanze stupefacenti.

Tor Bella Monaca, nuovo blitz antidroga: i dettagli

Il primo a finire in manette è un 22enne di Viterbo, che dopo essere stato notato dai Carabinieri aggirarsi con fare sospetto nella nota “piazza” di spaccio di via dell’Archeologia è stato fermato per un controllo. A seguito della perquisizione i militari hanno rinvenuto e sequestrato 16 dosi di eroina, la somma contante di circa 100 euro, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

Alla “Torre 64” di via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato una donna di 51 anni, già nota alle forze dell’ordine, dove al termine di una perquisizione è stata trovata in possesso di 65 dosi di eroina e la somma contante di circa 1.300 euro.

Al termine di un servizio di osservazione, allo stesso civico di via dell’Archeologia, gli stessi Carabinieri hanno arrestato due cittadini tunisini di 21 e 22 anni, entrambi già con precedenti. I due, bloccati dai militari subito dopo uno “scambio”, sono stati sottoposti ad una perquisizione. Il 19enne è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, una di hashish e la somma contante di 200 euro, mentre al 22enne i militari hanno sequestrato 9 dosi di cocaina e circa 340 euro in contanti.

Al civico 50 invece, i Carabinieri hanno arrestato un 50enne romano, già con precedenti, poiché al termine di un controllo è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e la somma di 310 euro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

