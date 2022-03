Nell’ambito dell’attività di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato gli agenti del commissariato Colombo, della squadra di Polizia Amministrativa della Questura e delle Volanti dell’U.P.G.S.P., oltre a mirati servizi a tutela della sicurezza sulle grandi infrastrutture di trasporto del collegamento urbano presso la stazione metropolitana Linea B, fermata “Basilica San Paolo”, hanno anche sottoposto ad accertamenti le persone in transito identificandone 73, di cui 23 con pregiudizi di polizia, e denunciandone 1 per minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e vilipendio alle istituzioni.

Roma, chiusi tre minimarket per la normativa anti-Covid

I poliziotti hanno inoltre controllato 5 veicoli e 3 minimarket, tutti chiusi per non aver rispettato la normativa anti- Covid riguardo al controllo igienico sanitario dei locali: 2 di questi rimarranno chiusi per 2 giorni, mentre il terzo la chiusura sarà di 3 giorni.