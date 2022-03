Il Sindaco di Roma positivo al coronavirus: da lunedì il Lazio in zona bianca

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è risultato positivo al coronavirus. Intanto, salvo sorprese, da lunedì 21 marzo 2022 il Lazio passerà in zona bianca.

Gualtieri positivo al Covid-19

Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco di Roma attraverso la sua pagina Facebook ufficiale. “Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al Covid” ha spiegato. Fortunatamente è asintomatico e si trova in buone condizioni di salute. “Continuerò il mio lavoro da casa” – aggiunge.

Cambia colore il Lazio

Arrivano novità importanti anche per il Lazio; difatti, nonostante l’aumento dei casi ( solo ieri hanno sfiorato quota 9000) si registra un calo importante sulla pressione ospedaliera, sia in regime ordinario che nelle terapie intensive. Proprio per questo da lunedì 21 marzo 2022 la regione del centro Italia passerà in zona bianca.