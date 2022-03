E’ stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso biennale (2022 – 2024) per n. 157 Allievi Marescialli dell’Aeronautica Militare. Su questo link è possibile partecipare al bando.

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale con le modalità di cui al precedente art. 3, i

candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le

modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni

decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,

4^ Serie Speciale.

2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale

intendono partecipare e compilare on–line la domanda. Il sistema informatico salva

automaticamente nel profilo on–line una bozza della candidatura all’atto del passaggio ad una

successiva pagina della domanda, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine

di presentazione di cui al precedente comma.

Svolgimento dei concorsi

1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l’espletamento delle

seguenti fasi:

a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

c) prove di verifica dell’efficienza fisica;

d) accertamento dell’idoneità attitudinale;

e) accertamento dell’idoneità psico–fisica;

f) tirocinio;

g) valutazione dei titoli di merito.

2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l’espletamento delle

seguenti fasi:

a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese;

c) accertamento dell’idoneità psico–fisica;

d) accertamento dell’idoneità attitudinale;

e) prove di verifica dell’efficienza fisica;

f) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

g) tirocinio;

h) valutazione dei titoli di merito.

3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l’espletamento delle

seguenti fasi:

a) prova per la verifica delle qualità culturali e intellettive;

b) accertamento dell’idoneità psico–fisica;

c) tirocinio;

d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie;

e) valutazione dei titoli di merito.