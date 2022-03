Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR) hanno tratto in arresto un 37enne del posto, già gravato da precedenti di polizia specifici, in quanto colpito da un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cassino.

AQUINO: ARRESTO IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle risultanze investigative conseguenti a un tentativo di rapina di un portafoglio, avvenuto lo scorso mese di dicembre, ai danni di un anziano ottantenne di Aquino, il quale, subito dopo i fatti, si era immediatamente rivolto ai militari della locale Stazione, che avevano avviato tutte le indagini del caso.

Nello specifico, determinante per l’individuazione dell’uomo è stato sia il riconoscimento di quest’ultimo da parte della vittima sia ulteriori elementi tecnici, quali l’analisi delle immagini del sistema di telecamere comunale nonché del traffico telefonico dell’arrestato.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Cassino.