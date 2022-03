Un video che evidentemente aveva destinatari differenti dalla chat dei colleghi su Whatsapp. Sebbene di pochi secondi, il filmato dell’autista mentre pratica autoerotismo alla guida sarebbe poi stato visto dai vertici dell’Atac, che lo hanno convocato.

Roma, autista Atac pratica autoerotismo mentre guida: il video pare inchiodarlo

L’uomo ha provato a giustificarsi, difendendosi affermando di non essere lui la persona ritratta nel video. Il filmato sarebbe poi diventato virale, girando per le varie chat di Whatsapp. In attesa che dall’azienda decidano il futuro dell’uomo, la vicenda sta facendo discutere non poco sul web.

Si attende infatti il giudizio definitivo da parte di Atac in merito.

Foto di repertorio