E’ in corso una seria ondata di Omicron2: non è solo un raffreddore, comporta maggiore contagio e provoca anche forme gastroenteriche quali diarrea, nausee e dolori addominali.

I Giovani tra i più colpiti, i vaccini proteggono dalle forme più gravi ma non sono impenetrabili. Lo riferisce la Asl di Frosinone sui social:

E’ in corso una seria ondata di #Omicron2: non è solo un raffreddore, comporta maggiore contagio e provoca anche forme gastroenteriche quali diarrea, nausee e dolori addominali. I Giovani tra i più colpiti, i #vaccini proteggono dalle forme più gravi ma non sono impenetrabili.

— ASL Frosinone (@AslFrosinone) March 18, 2022