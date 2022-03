Sono stati sorteggiate alle ore 15 gli accoppiamenti per i quarti di finale di Conference League. A essere interessata è la Roma. Dopo i sorteggi dell’Europa League, in cui l’Atalanta ha pescato nuovamente in Germania, i tifosi della formazione capitolina hanno scoperto chi è il nuovo avversario della squadra giallorossa. Scopriamo chi è.

Sorteggio quarti di finale Conference League: ecco chi sarà l’avversario della Roma

Atalanta-Lipsia accoppiamento per i quarti di finale di Europa League, mentre la Roma ha pescato i temibili avversari del Bodo Glimt. I norvegesi hanno già umiliato l’11 guidato da Mourinho nel girone di qualificazione. Sebbene quella fosse una squadra molto più fragile, adesso la Roma sembra aver trovato maggiore compattezza. Di sicuro, non sarà un avversario da prendere con leggerezza. Partita di andata il 7 aprile 2022.