Un guasto al passaggio a livello tra Cecchina e Pavona sta causando disagi ai pendolari sulla linea RomaVelletri. Il traffico è rallentato da circa un’oretta.

Dalle 14:30 di oggi, 18 marzo 2022, si segnalano ritardi fino a 60 minuti per i treni in viaggio. Sono in corso interventi tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario sulla linea.

A segnalarlo è Luceverde sui suoi canali social.