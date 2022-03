Roma, donna ucraina morta all’arrivo nella Capitale dopo essere scesa dal pullman e di fronte i figli minorenni: ecco cosa è successo stamattina.

Cosa è successo stamattina

L’episodio è successo oggi, poco prima delle 9, in piazzale XII ottobre, zona Garbatella. La signora era scappata dalla guerra insieme ai propri figli, rispettivamente di 10 e di 12 anni. Il marito e il padre dei piccoli è rimasto in patria a combattere contro gli invasori inviati da Putin.

Possibile che le circa 30 ore di viaggio abbiano influito su quanto successo, oltre alla non facile condizione psico-fisica in cui la donna ha dovuto affrontare il viaggio. Gli agenti di polizia sul posto hanno provato a soccorrerla, tentando le consuete manovre di rianimazione, ma non sono riusciti a compiere il miracolo.

Saranno comunque gli accertamenti a stabililre quale sia stata l’esatta causa del decesso.

Si tratta dell’ennesimo episodio correlato all’inutile invasione russa ai danni dell’Ucraina, che purtroppo ha mietuto numerose vittime, anche tra i civili e continua ad avere conseguenze ingiustificabili.