Paura per un 52enne di Arpino. Necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Si taglia un dito con una motosega: paura per un 52enne

Da quelle che sono le prime e sommarie informazioni dovrebbe trattarsi di un incidente domestico. Il tutto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 16 marzo 2022, ad Arpino, in località Scaffa.

Per circostanze ancora da chiarire, un uomo si sarebbe tagliato un dito con una motosega mentre stava svolgendo dei lavori in casa. Vista la gravità della situazione, si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto presso uno dei nosocomi della Capitale.