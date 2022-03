Continua l’attività di controllo della Polizia Locale.

POLIZIA LOCALE: CONTINUANO I CONTROLLI SANZIONATO UN CITTADINO NON IN REGOLA CON LA TARI

In Via Cesare Colizza sanzionato un cittadino residente nel Comune di Marino per abbandono di rifiuti sul territorio comunale risultato non in regola con la TARI.

“L’amore verso il territorio è soprattutto responsabilità. Un altro trasgressore sanzionato che sia da esempio per gli incivili. Proseguiremo a vigilare e ad applicare quanto previsto dalla legge perché vogliamo un paese pulito e le regole vanno rispettate” Queste le parole dell’Assessore Mastantuono.