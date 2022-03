Tragedia a Veroli. Cade dalla scala mentre pota una pianta: morto un 67enne

Tragedia nelle campagne di Veroli ieri pomeriggio, 15 marzo 2022: Walter Stirpe, un pensionato di 67 anni, è deceduto dopo essere precipitato dalla scala mentre potava una pianta.

Tragico incidente a Veroli, morto un 67enne

L’uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è accaduto il tragico incidente. A dare l’allarme la moglie ma per il 67enne non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di soccorso è stato inutile e il personale medico del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Alatri e della stazione di Veroli, per ricostruire la dinamica esatta del drammatico incidente.

Foto di repertorio