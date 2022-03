In merito alla situazione del biodigestore, il Coordinamento ambientale Anagni-Colleferro ha scritto una lettera aperta al Sindaco della Città dei Papi, Daniele Natalia. Leggiamola:

LETTERA APERTA AL SINDACO DI ANAGNI AVV. DANIELE NATALIA

LA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE – AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ( AIA ), DELLA REGIONE LAZIO, con Protocollo nr: 223707 – del 04/03/22 ha convocato la 2° seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 06/04/2022 ore 10:30 – avente per oggetto:- Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ( AIA ) per nuovo impianto di Biodigestione e Compostaggio sito in loc.Selciatella di Anagni.

Signor Sindaco ,

nello scorso mese di ottobre Lei ha annunciato, a sorpresa, il Suo NO all’ impianto di un BIODIGESTORE in località Selciatella DI ANAGNI dopo aver sostenuto convintamente per due anni le ragioni del SI’.

Ha spiegato il cambiamento della Sua posizione, motivandola con l’ ascolto delle proteste e del dissenso della gran parte degli anagnini, sottolineando la Sua insufficiente considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche dell’ impianto e delle conseguenze preoccupanti per la salubrità

dell’ ambiente e la salute della popolazione.

IL SUO NO HA CONFUSO MOLTISSIMO LA POPOLAZIONE CHE ad oggi:

PENSA CHE LA QUESTIONE SIA CHIUSA E’ CONVINTA CHE IL BIODIGESTORE NON SI FARA’ HA DIMENTICATO I RICORSI PRESENTATI AL TAR ( TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE )

MA NON E’ COSI’

Nella Conferenza di Servizi del prossimo 6 aprile la Regione potrebbe rilasciare definitivamente l’ autorizzazione all’ Impianto e il parere sanitario del Sindaco è obbligatorio ed ha un peso amministrativo e politico di primo piano in quanto gli viene riconosciuto l’ esercizio di una serie di poteri di garanzia.

QUINDI PER ESSERE EFFICACE E CONGRUENTE CON IL SUO NO, TORNIAMO A CHIEDERLE DI DARE SEGUITO AL SUO NO VERBALE CON UN NO GIURIDICAMENTE LEGITTIMATO DALL’ ESERCIZIO DEI POTERI RICONOSCIUTI AL SINDACO, CONFERMANDO NELLA PROSSIMA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 6 APRILE LA SUA NETTA OPPOSIZIONE ALL’ IMPIANTO

DI UN BIODIGESTORE PER LO SMALTIMENTO DI 84.000 tonn. annue DI RIFIUTI SOLIDI URBANI AD ANAGNI IN LOCALITA’ SELCIATELLA, TENEND0 ANCHE CONTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 39 DEL GIORNO 2 DICEMBRE 2021.

IL COORDINAMENTO AMBIENTALE ANAGNI-COLLEFERRO

ANAGNI VIVA

COMITATO RESIDENTI COLLEFERRO,

DIRITTO ALLA SALUTE – DAS

RETUVASA Rete Tutela Valle del Sacco

nel ricorso al TAR è rappresentato dagli avv. FLORIDI e GALANTI