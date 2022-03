Roma, fiamme in un capannone di proprietà delle Ferrovie dello Stato

Questa mattina, alle ore 9:30 circa, la S.O. ha inviato la squadra di Tuscolano (3/A) con al seguito un’autobotte (AB12) in via Prenestina a Roma per l’incendio di un capannone, all’interno di un’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato Italiane.

Roma, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta; le fiamme hanno danneggiato la struttura in disuso già da diverso tempo.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia, per quanto di loro competenza.