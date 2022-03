Tragedia a San Lorenzo sabato scorso, intorno alle 20:00: un 17enne stava giocando a basket al playground di largo Settimio Passamonti, quando si è accasciato ed è morto.

M.K., queste le iniziali del ragazzo, stava giocando a basket con i suoi amici quando, all’improvviso, si è accasciato a terra a causa di un malore. Il personale del 118, immediatamente accorso sul posto, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del giovane. Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato; disposto l’esame autoptico sul corpo del 17enne per chiarire la causa della morte.

Il giovane era residente a Cisterna di Latina, dove frequentava il Campus dei Licei Massimiliano Ramadù. Dal ricordo della dirigente scolastica si legge: “E’una giornata molto triste. La prematura e improvvisa scomparsa di M. addolora l’intera comunità scolastica. E’ difficile accettare ed elaborare la perdita di un compagno, di un amico, di uno studente”.

