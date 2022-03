Stazione Termini, operazione antidegrado: cinque persone denunciate

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Nucleo Scala Termini di Roma hanno effettuato un servizio di prevenzione e di repressione di fenomeni di illegalità e di degrado nell’area della stazione ferroviaria “Termini”, uno dei principali varchi di accesso alla Capitale per centinaia di migliaia di turisti italiani e stranieri.

I dettagli dei controlli

Il bilancio dell’attività è di 5 persone denunciate a piede libero mentre, altre 7 sono state sanzionate. Sono state identificate complessivamente oltre 200 persone.

Nel corso delle verifiche all’interno della stazione ferroviaria, particolare attenzione è stata posta dai Carabinieri al fenomeno dei “molestatori”. Sono infatti 3 le persone sorprese nei pressi delle biglietterie automatiche intente ad offrire con insistenza il loro ausilio per effettuare l’emissione del titolo di viaggio e chiedendo poi in cambio il resto dopo l’emissione del biglietto.

Per altre 2 persone, un italiano ed un cittadino straniero, è scattata la denuncia per inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della Stazione ferroviaria.

Sanzionate amministrativamente invece per complessivi 700 euro, 7 persone, di cui 5 stranieri e 2 italiani, tutti senza fissa dimora nella Capitale, per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della Stazione Termini con contestuale ordine di allontanamento dallo scalo e dalle relative pertinenze per 48 ore.

Una donna di 62 anni, è stata invece sorpresa all’interno del Forum Termini e sanzionata per il mancato uso del dispositivo di protezione personale delle vie respiratorie, per un importo di 400 euro.