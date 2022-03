Tragedia a Frosinone, 55enne trovato senza vita in un furgone

Tragedia nel capoluogo ciociaro dove ieri, 14 marzo 2022, un 55enne è stato trovato privo di vita all’interno del suo furgone.

Frosinone, 55enne trovato senza vita all’interno del furgone

L’uomo è stato ritrovato presso Corso Lazio, a Frosinone, da alcuni familiari, allarmati dal suo mancato rientro.

Il personale medico, immediatamente giunto sul posto, non ha potuto fare altro se non constatare il decesso del 55enne; interventuti anche i Carabinieri, per tutti gli accertamenti e i rilievi di rito.

Non si esclude nessuna pista, neanche quella del gesto estremo; potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio