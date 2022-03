Buono carburante ENI da 100 euro: occhio alla truffa

Nuova, ennesima, truffa che gira per il web. Sono tanti gli utenti che stanno segnalando una catena whatsapp che parla di un buono di benzina da 100 euro da utilizzare in un distributore Eni.

Buono da 100 euro da utilizzare in ENI: attenti alla truffa

Occhio alla truffa. In questi giorni il prezzo del carburante sta facendo parlare e polemizzare molto (anche giustamente) ma, purtroppo, c’è chi se ne approfitta per mettere in piedi delle vere e proprie truffe. Come quella che sta girando ultimamente, tramite catena di Whatsapp, che invita gli utenti ad utilizzare un buono benzina presso un distributore Eni.

Ecco il testo del messaggio:

Da Oggi tutte le stazioni ENI, regaleranno 10.000 Buoni Benzina da 100€ per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finisce.

Niente di più falso. Come tutti i tentativi di phishing, anche in questo caso c’è un link che reindirizza ad una presunta pagina dove si chiede di inserire di dati per ricevere il bonus; non lo fate.